Ради «детских комплексов» Развожаева Севастополь втягивают в грязную политическую игру

В Севастополе начинается «грязная политическая игра, аналогов которой еще не было». Об этом заявила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 мая на сайте Гагаринского муниципального образования были размещены заявления семи парламентариев о досрочном прекращении полномочий депутата. Пятеро из них – представителей партии «Единая Россия» – Елена Яковлева, Александр Лебедев, Александр Данилов, Сергей Дондук, Сергей Бондарено и двое самовыдвиженцев, поддерживающих партию власти, – Галина Ульянова и Михаил Куликов.

Представители КПРФ уже заявили, что массовая отставка потребовалась для того, чтобы исключить из губернаторской гонки коммунистов: отставка 7 депутатов влечет роспуск муниципалитета и выборы нового совета. Таким образом 2 коммуниста, представленные в Совете Гагаринского муниципального образования лишаются своих мандатов.

Дронова придерживается аналогичной точки зрения.

«Депутаты-единоросы разменяли доверие более 17 тысяч севастопольцев, проголосовавших за них, вероятно, в обмен на привилегии, которые замаячили впереди, – заявила общественница. – С моей точки зрения, это срежиссированное политтехнологами действо может привести к неучастию в выборах губернатора представителя КПРФ.

Если районные депутаты сейчас сложат полномочия, кандидат от «красных» просто физически может не пройти муниципальный фильтр, что и закроет ему вход в предвыборную гонку. Если мои догадки верны, мне непонятен страх конкуренции врио губернатора Михаила Развожаева. Уже сейчас многие эксперты отмечают, что выборы в Севастополе будут безальтернативными, а глава города пресекает последний шанс хоть какого-то намека на состязание, хоть какой-то видимости. Возможно, Развожаев боится повторения Хакаского сценария, где проиграл выборы коммунисту».

Севастополь, Илья Пелехов

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