История с украинским пограничником, сбежавшим в Крым, получила трагическое продолжение

История с украинским пограничником, сбежавшим в Крым, получила продолжение.

Как уже сообщал «Новый День», Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины заявила об исчезновении пограничника с наблюдательного пункта «Берлога» на границе с Крымом. И тут же появились сообщения, что военнослужащего выкрали российские спецслужбы. Сегодня Центр общественных связей ФСБ РФ заявил, что пограничник был задержан за незаконное пересечение границы РФ. Мужчина был пьян, а при себе у него было вещество, похожие на наркотики.

Однако на этом история не закончилась: сослуживца задержанного в Крыму пограничника нашли в Херсонской области мертвым с огнестрельным ранением. Ведется следствие.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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