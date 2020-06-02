По примеру Аксенова: крымские министры расставляют своих людей на ключевые посты посредством тайных конкурсов

В правительстве Крыма развивается очередной скандал. На этот раз в эпицентре оказался министр ЖКХ Дмитрий Черняев. А сам скандал связан с крымским фондом капитального ремонта многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд, аккумулирующий и распределяющий деньги крымчан на капремонты, официально является некоммерческой организацией, учрежденной Республикой Крым. Генеральный директор, согласно уставу, назначается на конкурсной основе.

За время существования фонда с 1 января 2015 года сменились 10 руководителей. Нынешний – Сергей Ковшиков занял эту должность 26 марта 2019 года, срок действия его трудового договора – «до назначения директора на конкурсной основе». Кстати, его среднемесячная зарплата в 2019 году, согласно официальным данным, размещенным на официальном сайте фонда, превышала 116 тысяч рублей – весьма неплохо для руководителя некоммерческой организации.

Практически всю свою жизнь 59-летний Ковшиков работал в Ростове-на-Дону. И вот – странное совпадение – после его прихода конкурс Фонда на осуществление строительного контроля выигрывает ООО «Строй-инжиниринг» – тоже из Ростова-на-Дону.

Но министр ЖКХ Крыма, наконец, решил объявить конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Фонда. Но объявил как-то очень кулуарно. По крайней мере, ни на сайте министерства ЖКХ РК, ни сайте самого Фонда найти уведомления о конкурсе не удалось.

А отбор состоится уже через неделю – 10 июня. Но узнать, какие требования выдвинуты к претендентам и кто будет решать, подходят они на столь хорошо оплачиваемую должность, непросто. Известно только, что в составе комиссии будут представители министерства и Общественного совета при МинЖКХ.

Такая скрытность при проведении конкурса на место человека, распоряжающегося деньгами крымчан, позволяет заподозрить г-на Черняева в желании сохранить на этом посту г-на Ковшикова, либо «провести» какого-то другого, но «своего» человека.

По некоторым данным, действия министра ЖКХ давно вызывают недовольство в Госсовете РК. Впрочем, начинающееся в депутатской среде бурление можно объяснить и стремлением установить собственный контроль за огромными средствами, аккумулируемыми в Фонде капремонта.

«Свалить» Черняева им вряд ли удастся, если, конечно, его близость к Юрию Ковальчуку – правда (по крайней мере, это объясняет его непотопляемость при сегодняшнего раскладе в правительстве Крыма). А вот разбавить его команду собственными людьми спикеру Госсовета Владимиру Константинову, все глубже проникающему в кабмин и прочие управляющие республикой структуры, вполне по силам.

Впрочем, у «тайного» конкурса на должность главы Фонда капремонта может быть и более банальное объяснение: Черняев берет пример с главы РК Аксенова, который сначала объявил открытый конкурс на должности министров, потом часть этапов отменил, часть засекретил. И, в конце концов, назначил министров своим единоличным решением. Просто Черняев решил не тратить время на имитацию открытого конкурса, а сразу перейти к главному.

Симферополь, Анна Карпенко

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