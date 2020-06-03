ЕСПЧ отказал крымчанам в правах на воду и справедливое судебное разбирательство

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобу крымчан на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постоянного представительства Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Красноперекопский рыбокомбинат подал иск в Хозяйственный суд Киева с требованием возместить 60 млн рублей убытков, понесенных организацией из-за перекрытия канала. На Украине иск рассматривать отказались, заявив об отсутствии средств судебной защиты.

Тогда крымчане направили жалобу на нарушение права на справедливое судебное разбирательство в ЕСПЧ. Но там, по словам Молохова, боятся обращений из Крыма как огня, воспринимая жителей Крыма как «прокаженных, что, конечно, не делает ему (суду) честь».

НЕ стал исключением и иск рыбокомбината:

" Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу, – сообщил Молохов. – Судья от Азербайджана Латиф Гусейнов заявил, что единолично рассмотрел жалобу, счел ее неприемлемой и решил, что дело не требует дальнейшего разбирательства. И это решение не может быть обжаловано».

Теперь крымчане намерены обратиться в Комитет ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, Северо-Крымский канал обеспечивал более 80% потребности полуострова в воде. После его перекрытия в 2014 году в наиболее сложном положении оказались северные и восточные регионы Крыма.

Симферополь, Июнь 03 Новый День, Лиана Макоба

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