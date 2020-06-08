«Оборона и охрана усилены» – Украина ждёт прорыва водной блокады Крыма

Вооружённые силы, национальная полиция, национальная гвардия и котрразведка Украины срочно усиливают охрану и оборону «критически важных» гидро-технических объектов в Николаевской и Херсонской областях.

В Киеве утверждают, что Россия готовит захват инфраструктуры, с помощью которой можно возобновить подачу воды на страдающий от засухи Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об «оперативных мерах реагирования» сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.

«Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода (Северо-Крымский канал – прим. «НД») нашей днепровской воды к временно оккупированной территории. Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону – и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры», – приводит слова Наева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.06.20

В Крыму продолжается неразбериха с выплатами на детей: денег нет, заявки пропадают. / США разрабатывают вирусологическое оружие на Украине – академик. / Инфекционная больница Севастополя недоступна для инвалидов-колясочников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»