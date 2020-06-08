В Крыму нашли способ преодолеть дефицит воды

Крымские ученые нашли способ улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымского федерального унверситета им. Вернадского, сотрудники КФУ разработали проект по добыче воды из подруслового стока рек.

«Под верхним уровнем рек находятся залежи галечников, то есть древние русла, по которым проходит водоносный горизонт, – пояснил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета Геннадий Самохин. – Например, инкерманский водозабор много десятилетий питает Севастополь как раз из таких галечников. Но сейчас большинство галечников разгружается в море. Мы знаем, как это изменить».

Согласно исследованиям ученых КФУ, много пресной воды уходит в море буквально «сквозь землю».

«Часть воды, которая попадает на склоны крымских гор, по трещинам и разломам, по карстовым каналам, через известняки попадает ниже уровня моря. Это происходит в таких районах как Тарханкут, мыс Айя, Фиолент, Судак. Например, в районе мыса Айя есть достаточно крупный источник, вытекающий прямо из пещеры на глубине 10-12 м, который может питать населенный пункт с населением до 40 тыс. человек», – отметил Самохин.

Специалисты считают, что воду можно забирать из подруслового стока и аккумулировать в Межгорном водохранилище, которое сильно обмелело. Для переброски понадобится не слишком большой трубопровод. Ученые Крымского федерального университета совместно с севастопольской компанией «Энергостальпроект» уже сделали подробное экономическое обоснование технического решения.

На реализацию не меньше двух лет. А пока ученые предалагают сосредоточиться на рациональном водопользовании:

«В некоторых местах из-за потерь в сетях водоснабжения из 100 м3, выкачанных из водохранилища, до потребителя доходит 30-40 м3. А еще около 25% от этого теряется уже в домах потребителей. Заводы «Титан», Крымский содовый завод потребляют столько же воды, сколько весь Симферополь. Если перепрофилировать водоемкие производства, можно сэкономить огромное количество воды. Кроме того, необходимо разрабатывать и внедрять проекты по очистке сточных вод», – говорит Геннадий Самохин.

Он утверждает, что при рациональном использовании воды Крым потенциально способен обойтись без дополнительных источников водоснабжения, таких как Северо-Крымский канал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.06.20

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