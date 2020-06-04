Налоговые льготы для пострадавших от пандемии обойдутся российским регионам в неподъемные суммы

Налоговые льготы для наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей обойдется российским регионам в полтриллиона рублей. В процентном выражении наибольший урон будет нанесен Астраханской и Волгоградской областям, Республике Крым и Севастополю. В реальных деньгах больше всего потеряют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Как уже сообщал «Новый День», президент России поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за II квартал социально ориентированным НКО, а также организациям и предприятиям¸ работающим в сферах авиаперевозок, туризма, культуры, физкультуры и оздоровления, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, непродовольственной торговли, СМИ – то есть, отраслям, наиболее пострадавшим из-за пандемии.

Аналитики РЭУ имени Плеханова посчитали, что по итогам II квартала бюджеты регионов из-за прощения налогов недосчитаются 40,5 млрд рублей. Так, в Волгоградской области снижение доходов составит 6% к аналогичному прошлогоднему периоду – это самый большой показатель в России. На втором месте по сокращению бюджетных поступлений Севастополь, который потеряет 4,45% (417 млн рублей). За ними идут Астраханская области и Республика Крым, которые обеднеют на 2,65% и 2,23% соответственно. При этом в денежном выражении астраханцы потеряют 455 млн, а крымчане – 1 млрд рублей.

Конечно, это гораздо меньше, чем убытки Москвы, которая лишится 8,5 млрд, или Московской области и Санкт-Петербурга, ущерб которых оценивается в 2,7 и 2,6 млрд рублей соответственно. Но в процентах от бюджетных поступлений потери столичных регионов выглядят менее серьезными, чем у «южной четверки»: в Москве этот показатель составит 1,24% доходов, в Московской области – 1,45% всех поступлений.

Менее всего, по оценкам аналитиков, пострадают Краснодарский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа – их доходы сократятся на 0,05%, 0,12% и 0,16%.

К концу года общая сумма бюджетных потерь может увеличиться на порядок:

«В 2020 году около 70 регионов могут столкнуться с дефицитом бюджета, в том числе и по причине разразившейся пандемии и снижения цен на нефть, – цитируют «Известия» доцента кафедры экономической теории РЭУ Екатерину Новикову. – Наихудшим сценарием может стать возросшая потребность в финансировании суммарно на 500 млрд рублей».

Специалисты прогнозируют, что снижение региональных доходов продолжится, а давление на бюджеты субъектов будет возрастать, и, даже при расширении объемов государственной поддержки, территориям придется сокращать расходы и наращивать долги.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.06.20

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