На Украине заговорили о необоснованности запрета фильмов с участием российских актёров из «чёрного списка»

Новый министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что фильмы с участием российских актёров, которым запрещён въезд на Украину, не должны «убираться на полку».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в эфире украинского телевидения.

Мало того, Ткаченко считает, что и санкции против конкретных артистов из России часто принимались по сомнительным с точки зрения украинского права основаниям.

«Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти…

На мой взгляд, одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильмы Романа Балаяна, кладутся на полку...

По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди, были запрещены», – заявил министр культуры Украины.

Напомним, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков объявлены на Украине «преступниками» за открытую поддержку Донбасса и Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.06.20

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