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NewDayNews.ru

Понедельник, 1 апреля 2019, 10:25 мск

Новости Общество

Охлобыстин ответил Зеленскому на комментарий к ролику «в его поддержку»

Фото: telekritika.ua

Российский актер Иван Охлобыстин на своей странице «Вконтакте» прокомментировал реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на шуточный ролик, записанный вместе с актером Михаилом Пореченковым. «Зря он нас идиотами назвал. Обидно», – написал Охлобыстин. По его словам, актеры считали Зеленского умным человеком. «Вишь, как власть чарует», – заявил он.

«Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в «ситуации». Мы понимаем это», – добавил он. Также Охлобыстин подчеркнул, что ни он, ни Пореченков не преследовали каких-либо политических целей, а «просто прикалывались». Пореченков и Охлобыстин записали ролик 29 марта. В конце видео актеры обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!». Как позже пояснил Пореченков, актеры решили себя развлечь во время длинных ночных съемок, и добавил, что они «решили поддержать коллегу по цеху».

Зеленский, комментируя видео, назвал его участников идиотами, а также указал, что, по его мнению, запись была сделана за деньги. В ответ на это Пореченков заявил, что «как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор». Как писал «Новый День», выборы президента Украины прошли 31 марта. По данным ЦИК, после обработки 20,9% бюллетеней на них лидирует Зеленский. На втором месте Петр Порошенко.

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© 2019, РИА «Новый День»

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