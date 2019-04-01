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Понедельник, 1 апреля 2019, 13:07 мск

Новости Политика

ЦИК Украины анонсировал второй тур президентских выборов

ЦИК Украины. Фото пользователя Фейсбук Олександр Клюжев

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук впервые официально подтвердила необходимость проведения второго тура президентских выборов, пишет «Обозреватель». «Будет второй тур», – сообщила она на брифинге.

По последним данным, подсчитано более 63% протоколов избирательных комиссий. Шоумен Владимир Зеленский остается на первом месте с результатом в 30,39%, действующий президент Петр Порошенко набирает почти в два раза меньше – 16,34%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает от Порошенко более чем на 3%, собрав 13,1% голосов, и, по предварительным данным, упускает возможность выйти во второй тур выборов.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 01.04.19

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