ЦИК Украины анонсировал второй тур президентских выборов

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук впервые официально подтвердила необходимость проведения второго тура президентских выборов, пишет «Обозреватель». «Будет второй тур», – сообщила она на брифинге.

По последним данным, подсчитано более 63% протоколов избирательных комиссий. Шоумен Владимир Зеленский остается на первом месте с результатом в 30,39%, действующий президент Петр Порошенко набирает почти в два раза меньше – 16,34%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает от Порошенко более чем на 3%, собрав 13,1% голосов, и, по предварительным данным, упускает возможность выйти во второй тур выборов.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 01.04.19

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