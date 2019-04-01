Карта Украины без Крыма и Донбасса появилась на избирательном участке в Киеве

Во время президентских выборов на одном из избирательных участков повесили символическую карту Украины без Крыма и территорий ДНР и ЛНР.

«Позор в столице!!! В Киеве на избирательном участке, расположенном по адресу: ул. Сержа Лифаря, 14 в школе №276 на сцене висит большое изображение карты Украины. Так вот, это изображение – без Крыма», – говорится в подписи к фото, опубликованном в группе «Защити свой голос» в Facebook.

На символическом изображении карты Украины, окрашенной в цвета национального флага, также отсутствует часть Донбасса, которая является территорией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы публикации призвали правоохранителей немедленно отреагировать и наказать виновных.

В комментариях пользователи предложили уволить директора школы. Другие увидели в это заслугу действующего главы государства Петра Порошенко. Однако нашлись и те, кто усомнились в обещании президента вернуть Крым Украине.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 01.04.19

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