российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 апреля 2019, 10:25 мск

Новости Политика

Карта Украины без Крыма и Донбасса появилась на избирательном участке в Киеве

Фото: www.facebook.com/zahysty.holos

Во время президентских выборов на одном из избирательных участков повесили символическую карту Украины без Крыма и территорий ДНР и ЛНР.

«Позор в столице!!! В Киеве на избирательном участке, расположенном по адресу: ул. Сержа Лифаря, 14 в школе №276 на сцене висит большое изображение карты Украины. Так вот, это изображение – без Крыма», – говорится в подписи к фото, опубликованном в группе «Защити свой голос» в Facebook.

Карта Украины без Крыма и Донбасса появилась на избирательном участке в Киеве

На символическом изображении карты Украины, окрашенной в цвета национального флага, также отсутствует часть Донбасса, которая является территорией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы публикации призвали правоохранителей немедленно отреагировать и наказать виновных.

В комментариях пользователи предложили уволить директора школы. Другие увидели в это заслугу действующего главы государства Петра Порошенко. Однако нашлись и те, кто усомнились в обещании президента вернуть Крым Украине.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 01.04.19

Украинская диаспора выбрала Порошенко, но Петру это не помогло. / Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко. / Украинский «национальный экзитпол» подтвердил проход Порошенко во второй тур. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Украина

Новый этап возвращения Крыма и Донбасса Украине стартует 21 апреля

Охлобыстин ответил Зеленскому на комментарий к ролику «в его поддержку»

Власти Крыма просят суд «выселить» ПЦУ из здания в Симферополе

Коломойский: Провокацию в Керченском проливе устроил Порошенко

Евродепутат осудил коллег за двойные стандарты по Крыму, Украине и Косово

Тимошенко отказалась возвращать Крым сразу после выборов

Юмористку из Comedy Woman признали угрозой национальной безопасности Украины

Лидер президентской гонки на Украине высказался по Крыму

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Политика, Россия, Украина, Крым+Севастополь, Украина,

Новости партнеров