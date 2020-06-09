Кому и что в Крыму по-прежнему нельзя: Аксенов внес очередные изменения в собственный указ о режиме повышенной готовности

Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.

Как уже сообщал «Новый День», вчера глава РК заявил, что с 15 июня в республике снимается режим самоизоляции и для крымчан, и для приезжих, а гостиницам и отелям можно начинать бронировать места для туристов с материка (размешать их можно будет с 1 июля).

Вечером на официальном сайте кабмина РК появился в очередной раз обновленный указ, из которого следует, что в РК сохраняется режим повышенной готовности и масочный режим в общественных местах, но разрешено практически все, кроме:

проведения массовых мероприятий, в том числе публичных,

деловых, спортивных, культурных, развлекательных;

выезда организованных детских групп за пределы Республики Крым.

Разрешена любая деятельность, кроме:

демонстрации кинофильмов (деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на

открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра

фильмов, деятельность кинематографических клубов);

организации конференций и выставок;

образовательная деятельность, за исключением автошкол, обучения по ряду профессий, дистанционного образования, а также работы общеобразовательных школ и детских садов;

санаторно-курортных организаций, за исключением принимающих крымчан.

творческая, деятельность в области искусства

и организации развлечений

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (детские игровые комнаты, закрытые плавательные бассейны, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность водных аттракционов, игры, шоу, тематические выставки), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме и тех, кто предоставляет услуги по индивидуальным занятиям.

деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, саун.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.06.20

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