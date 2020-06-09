Кому и что в Крыму по-прежнему нельзя: Аксенов внес очередные изменения в собственный указ о режиме повышенной готовности

Глава Крыма Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ от 17 марта 2020 года No 63-У.
Как уже сообщал «Новый День», вчера глава РК заявил, что с 15 июня в республике снимается режим самоизоляции и для крымчан, и для приезжих, а гостиницам и отелям можно начинать бронировать места для туристов с материка (размешать их можно будет с 1 июля).
Вечером на официальном сайте кабмина РК появился в очередной раз обновленный указ, из которого следует, что в РК сохраняется режим повышенной готовности и масочный режим в общественных местах, но разрешено практически все, кроме:
- проведения массовых мероприятий, в том числе публичных,
деловых, спортивных, культурных, развлекательных;
- выезда организованных детских групп за пределы Республики Крым.
Разрешена любая деятельность, кроме:
- демонстрации кинофильмов (деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
- открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра
- фильмов, деятельность кинематографических клубов);
- организации конференций и выставок;
- образовательная деятельность, за исключением автошкол, обучения по ряду профессий, дистанционного образования, а также работы общеобразовательных школ и детских садов;
- санаторно-курортных организаций, за исключением принимающих крымчан.
- творческая, деятельность в области искусства
- и организации развлечений
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (детские игровые комнаты, закрытые плавательные бассейны, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность водных аттракционов, игры, шоу, тематические выставки), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме и тех, кто предоставляет услуги по индивидуальным занятиям.
- деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, саун.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.06.20
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