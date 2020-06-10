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Среда, 10 июня 2020, 19:24 мск

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В Севастополе назначили дату выборов губернатора

В Севастополе назначили дату выборов губернатора: они пройдут в единый день голосования – 13 сентября.

Как уже сообщал «Новый День», 11 июля 2019 года президент России Владимир Путин снял с должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначил временно исполняющим обязанности градоначальника Михаила Развожаева.

Теперь Развожаев намерен получить статус губернатора и уже заявил об участии в выборах. Он считается главным претендентом, хотя наблюдатели отмечают, что пока у него нет официальной поддержки первого лица страны, хотя в пользу претендентов на посты руководителей других регионов Путин уже высказался.

Севастополь, Илья Пелехов

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