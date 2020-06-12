Украина открывает границу с Крымом 15 июня

В Киеве приняли решение открыть границу с российским Крымом с 15 июня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», премьер-министр Украины Алексей Резников.

При этом для въезжающих с территории Крыма отменяются обязательные 14 дней карантина.

«Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня», – заявил Резников.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с 15 июня Крым начнёт принимать иностранцев, однако, в отличие от россиян, для них сохраняется режим обязательной 14-дневной обсервации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.06.20

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