Опять обманули: прибывающих на Украину из Крыма обязывают проходить двухнедельную обсервацию

Всех выехавших из Крыма на Украину в первый день открытия границы после карантиннных ограничений обязали по прибытии на место установить специальное мобильное приложение «Дій вдома» и самоизолироваться на две недели.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Между тем, в сообщении украинского правительства от 13 июня говорилось, что с 15 числа прибывающих из ЛДНР и Крыма не будут отправлять на карантин.

В украинской погранслужбе добавили также, что в первый день открытия погранпереходов из Крыма на Украину проследовали 306 человек, в обратном направлении – 152.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.06.20

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