На Украине призвали бойкотировать McDonalds за отказ от русского языка

Сеть американских заведений быстрого питания McDonalds на Украине удалила с терминалов для самообслуживания надписи на русском языке и предлагает клиентам получить гамбургеры только на украинском или английском.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», нововведение вызвало гнев среди русскоязычных украинцев.

«Если клоунам из McDonald's плевать на большинство граждан Украины (а русские и русскоязычные именно большинство в стране), то и нам плевать на их «рога и копыта». Да и не жалко совсем. Игнор. Здоровее будем», – написал киевский политолог Михаил Павлив.

Его поддержал украинский журналист Евгений Хурсин.

«Так понимаю, руководители или айтишники компании McDonalds решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну, раз они считают, что нас нет, будем считать, что их тоже нет», – написал журналист, которого поддержало подавляющее большинство подписчиков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.20

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