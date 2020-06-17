Посольство Украины в США: Еда McDonalds по-русски звучит невкусно

Продукция американской сети быстрого питания McDonalds звучит намного вкуснее на украинском языке, чем на русском.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступило посольство Украины в США на своей официальной странице в Твиттере.

Напомним, ранее русскоязычные жители Украины возмутились тем, что McDonalds удалил со своих терминалов самообслуживания кнопку выбора меню на русском языке.

«Мы всецело понимаем McDonalds. Названия еды на украинском языке звучат гораздо вкуснее. Большое спасибо компании за её твердую позицию в отношении украинского языка в меню заведений McDonald's на Украине. Теперь мы можем сказать: «Изучайте украинский язык с McDonald's», – сообщает украинское посольство в США.

При этом в посольстве проиллюстрировали красным крестиком и зелёной галочкой – «неправильную» и «правильную», по их мнению, реакцию в интернете на действия McDonalds.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.20

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