У минимущества Крыма появился новый руководитель

Исполняющей обязанности министра имущественных и земельных отношений Республики Крым назначена первый замминистра Лариса Кулинич. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», экс-министр Анна Анюхина с 16 июня занимает должность вице-премьера РК, курирующего имущественные и земельные вопросы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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