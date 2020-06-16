Аксенов выиграл сет у Константинова: в Крыму появился новый вице-премьер

В Республике Крым появился новый вице-премьер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Госсовет РК на внеочередной сессии согласовал назначение министра имущественных и земельных отношений Анны Анюхиной на должность вице-премьера правительства республики.

Должность вице-премьера стала вакантной после смерти Павла Королева. Среди претендентов на этот пост называли Евгению Добрыню – родную сестру жены главы РК Аксенова. Однако эксперты считали, что Аксенов на такой риск не пойдет, да и сама Добрыня вряд ли захочет подобных перемен.

Анне Анюхиной 35 лет. Свою карьеру она начинала со специалиста юридического отдела, потом возглавила управление земельных ресурсов администрации Симферополя. А в июне 2015 года, в 30 лет, стала министром имущественных и земельных отношений Республики Крым.

В кулуарах отмечают, что глава комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК Евгения Добрыня имеет на Анну Анюхину сильное влияние. И обе они так грамотно и успешно распоряжаются самыми ценными активами Крыма – курортной землей, государственными санаториями и прочим, что, по мнению telegram-канала #ЧКХ, путь Анюхиной предопределен «был как в том фильме: «Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору».

Как бы то ни было, этим назначением глава РК Аксенов укрепил свои позиции в крымском правительстве, на которое все большее влияние оказывает спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

Симферополь, Анна Карпенко

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