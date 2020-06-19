Турки женили президента Украины на Вере Брежневой

В Турции выбрали новую жену для президента Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из крупнейших турецких газет Нurriyet 17 июня опубликовала сообщение о том, что у жены Владимира Зеленского обнаружен COVID-19. И иллюстрировала публикацию фотографией президента Украины в компании Веры Брежневой. Это оказался постер к фильму «Восемь лучших свиданий», снятому в 2016 году: Зеленский играет там владельца ветклиники, а Брежнева – его супругу.

Разгорелся скандал, издание ошибку исправило, но только на сайте – бумажная версия вышла с постером, на котором Брежнева треплет Зеленского за подбородок. «Такое отношение к стране...", – комментируют в украинских соцсетях.

Напомним, первую леди Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе диагностировали новую коронавирусную инфекцию, 16 июня положили в больницу в Киеве.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.06.20

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