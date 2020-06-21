В Крыму расходятся официальные данные по зараженным Covid-19

В Крыму расходятся официальные данные по ковид-положительным: общее число зараженных у Роспотребнадзора меньше, чем минздрава РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки в Крыму подтверждены еще 13 случаев Covid-19.

По данным ежедневного мониторинга под медицинским наблюдением находятся 3 тыс 233 человека, из которых 2 тыс 10 пребывают в режиме самоизоляции дома, 287 – в стационарах, 936 – в обсерваторах. Всего с начала пандемии в РК выявлены 608 зараженных, 20 из них скончались. При этом минздрав республики сообщает, что продолжают лечение 187 человек, выписано с выздоровлением – 403. Если сложить эти цифры и добавить число умерших, получается 610.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.06.20

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