В минздраве Крыма опять не сходится статистика по коронавирусу

В Крыму за сутки зарегистрированы 7 случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых лиц. ​Всего с начала эпидемии в республике зафиксированы 878 зараженных, 200 из них продолжают лечение, 647 выздоровели.

С 8 июля минздрав РК перестал публиковать число умерших инфицированных, сообщая лишь о тех, кто скончался непосредственно от коронавируса. По данным на 8 июля таковых было 12, а всего умерли 32. Если допустить, что за прошедшие 4 дня никто из инфицированных не умер, цифры минздрава все равно не сходятся: 647 выздоровевших плюс 200 продолжающих лечение плюс 32 умерших – получается 879 инфицированных, а ведомство сообщает о 878.

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