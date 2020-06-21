МЧС и МВД Украины называют теракт одной из причин взрыва в киевской многоэтажке

Компетентные органы Украины до сих пор не могут определиться с причиной взрыва, который разрушил несколько квартир киевской многоэтажки вместе с наружными стенами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возможном подрыве неизвестного устройства заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечеткин.

«Сейчас рассматриваются полицией все версии... В том числе и взрыв газа, в том числе и взрыв неизвестного взрывного устройства, есть и много других версий», – заявил чиновник.

Сами жильцы дома говорят о том, что чувствовали сильный запах газа накануне взрыва, а незадолго до происшествия в доме меняли старые газовые счётчики на новые.

Между тем, о возможном теракте заявил и глава МВД Украины Арсен Аваков.

В данный момент на место завалов прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Пока сообщается о двух погибших.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.06.20

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