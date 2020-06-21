В Киеве не могут назвать точное количество человек под завалами взорвавшегося дома

Под завалами взорвавшейся многоэтажки в Киеве могут находиться от двух до шести человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что разрушены квартиры двух подъездов с четвёртого по восьмой этаж.

Напомним, взрыв, предположительно бытового газа, произошёл сегодня в многоэтажном доме в Киеве на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Пока сообщается о двух погибших и спасении из-под завалов одного ребёнка.

Между тем, компетентные органы Украины до сих пор не могут определиться с точной причиной взрыва.

О возможном подрыве неизвестного устройства заявляют глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечеткин и глава МВД Арсен Аваков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.06.20

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