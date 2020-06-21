Ялтинских дворников обяжут сделать город чище Ниццы

Дворники Ялты принесут 22 июня присягу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 июня в «городе счастья» решили отметить все сразу: сначала на Холме Славы состоится памятное мероприятие, приуроченное к началу Великой Отечественной войны, а затем на набережной приведут к присяге работников метлы и скребка.

О повышении престижа уличных уборщиков администрация Ялты задумалась еще полгода назад: дворникам сулили служебное жилье, повышение зарплаты и расширение полномочий: «Городу необходимы ответственные люди, не только отвечающие за санитарную очистку города, но и выполняющие функции «квартальных надзирателей», существовавших в период царской России, в частности, смотреть за порядком на своем участке», – говорил тогда глава городской администрации Иван Имгрунт.

Власти даже анонсировали международный бал дворников, но пока ограничились присягой. ЕЕ текст пока не разглашается, зато сообщается, что после принятия присяги дворникам будут вручены служебные удостоверения с их девизом «Ялта чище Ниццы» – так в мэрии перефразировали высказывание Чехова «Ялта лучше Ниццы, несравненно чище ее».

Крымчане, меж тем, говорят, что для повышения престижа дворников не нужны никакие «показательные выступления» – достаточно дать им достойную зарплату.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.06.20

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