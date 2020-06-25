В Крыму задержали трех жителей Чечни, похитивших ялтинца

В Крыму задержали трех жителей Чечни, похитивших человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, трое мужчин работали на стройке в Ялте. Им стало известно, что одному из коллег за работу перечили крупную сумму. Чеченцы решили эти деньги забрать себе.

Они приезали в Алупку, где живет коллега, насильно усадили его в машину и увезли в лес недалеко от поселка Голубой Залив. Крымчанина избивали, требуя за освобождение 1 миллион рублей. Мужчине удалось сбежать.

Позже друг потерпевшего связался с похитителями и пообещал отдать часть требуемой суммы, если они вернут паспорт и мобильный телефон, встреча состоялась 23 июня на автовокзале Ялты.

После передачи денег жителей Чечни задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений) и пунктам «а»,«в», «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере). В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Устанавливаются иные лица, пострадавшие от противоправной деятельности мужчин на территории Ялты.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.06.20

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