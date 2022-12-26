В Крыму разгорелся очередной скандал между местными жителями и приезжими из Чечни

В Симферополе разгорелся очередной скандал между местными жителями и приезжими из Чечни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в баре «Монро»: один из чеченцев в форме силовых структур позволил себе вольность в отношении незнакомой девушки. За нее заступился ее парень. Но возмутитель спокойствия вместе с 4 товарищами вытащили его на улицу и начали бить.

По словам очевидцев охрана клуба вмешиваться не стала, разнять дерущихся попыталась только девушка, но досталось и ей, пишет telegram-канал Baza. Остановить суровые разборки смогли только местные полицейские.

«Гостей» задержали, в беседе со следователями они заявляли, что ни в чем не виноваты, но все их действия запечатлели камеры видеонаблюдения.

Министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев назвал произошедшее «небольшим бытовым инцидентом», который разрешился на месте. «Никто ни на кого не писал заявление, никого не посадили. «Просто разные провокаторы пытаются раздуть ситуацию», – цитирует министра «Грозный-Информ».

Симферополь, Олег Яковенко

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