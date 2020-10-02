В Крыму выходец из Чечни убил местного жителя

В Крыму произошел очередной инцидент с участием выходцев из Чечни. Только на этот раз один из участников конфликта с горцами погиб.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в ночь на 20 сентября в Симферополе на улице Карла Маркса между 36-летним местным жителем Симферополя и чеченцем произошел конфликт, «в ходе которого последний ударил жителя Симферополя кулаком по лицу, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком об бетон. От черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на следующий день по месту жительства».

Очевидцы утверждают, что в конфликте участвовали несколько чеченцев, но следствие такие факты не уточняет. Сразу после инцидента ударивший симферопольца мужчина покинул Крым.

«На первоначальном этапе следствие располагало информацией, что предполагаемый фигурант является жителем Чеченской Республики. Во взаимодействии с представителем Главы Чеченской Республики в Республике Крым и городе Севастополе его личность была установлена: мужчина, отдыхавший на территории полуострова, через несколько дней после инцидента вернулся на родину и не располагал сведениями о трагических последствиях конфликта. В ближайшее время по прибытии в Симферополь в рамках следствия с его участием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, – сообщили в следственном комитете. – Также в ходе следствия будет дана оценка действиям работников медучреждения, куда пострадавший обращался за помощью».

Напомним, год назад на той же улице Карла Маркса в Симферополе молодой чеченец, гонявший по пешеходной зоне на мотоцикле, ударил в лицо журналиста, сделавшего замечание, и сломал ему скулу.

Летом текущего года трое чеченцев, работавших на стройке в Ялте, похитили коллегу и вымогали у него крупную сумму.

А месяц назад жители симферопольского микрорайона Марьино выселили группу молодых чеченцев, пристававших к молодой девушке. Сначала симферопольцы обратились за помощью к официальному представителю главы Чечни в Крыму – попросили вразумить молодых людей, чтобы они отстали от крымчанки. Но тот ответил, что не имеет влияния на земляков и ничем помочь не может. Тогда крымчане обошлись своими силами.

На этот раз, когда погиб человек, представитель Чечни от помощи правоохранительным органам отказываться не стал.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.10.20

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