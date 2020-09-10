В одном из микрорайонов Симферополя выселили чеченцев

В одном из микрорайонов Симферополя выселили «гостей Крыма» – за неподобающее поведение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в микрорайоне Марьино, где проживали несколько молодых выходцев из Чечни. Трое из них регулярно приставали к юной местной жительнице. Отец девушки обратился за помощью к официальному представителю главы Чечни в Крыму – попросил вразумить молодых людей, чтобы они отстали от крымчанки. Но тот ответил, что не имеет влияния на земляков и ничем помочь не может, пишет издание «Подъем».

Тогда симферополец обратился к соседям. И те живо откликнулись на призыв земляка: молодым людям в достаточно жесткой форме объяснили, что нехорошо приставать к женщинам вообще и к определенной девушке в частности.

Отметим, что парни пришли на встречу с местными жителями не одни, а с группой поддержки из поселившихся в этом районе таких же молодых чеченцев. Обитатели Марьино погрузили всех «гостей» в грузовик, довезли до ближайшей остановки автобуса и настоятельно рекомендовали больше в микрорайоне не появляться.

О роли полиции в этой истории не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.09.20

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за Крым. / Бывший соратник призвал Зеленского остановиться, пока не поздно. / Украина осталась единственным послушным пациентом МВФ – юрист. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»