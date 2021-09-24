В Крыму задержали чеченца, напавшего на местного жителя

Полицейские Крыма совместно с ФСБ задержали одного из участников криминальной разборки в Евпатории.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 21 на 22 сентября на автозаправке TES на улице Чапаева произошла массовая драка между представителями чеченской и крымскотатарской диаспор.

По словам очевидцев, несколько кавказцев подошли к кофейному автомату, но он оказался несправным. Раздосадованные «гости» начали пинать оборудование, а кода охранник АЗС сделал им замечание, переключились на него. На помощь охраннику подоспели его друзья, но чеченцы тоже времени даром не теряли, и вскоре к месту конфликта прибыли несколько десятков их сородичей.

Началась драка, раздались выстрелы. Жители окрестных домов вызвали полицию. Стражи порядка задержали 58 человек, но часть участников «вечеринки» успела разбежаться. Некоторым скрыться все же не удалось.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений МВД по Республике Крым в короткие сроки установлены личности и местонахождение подозреваемых в умышленном причинении телесных повреждений 40-летнему евпаторийцу, – сообщили в МВД РК. – При въезде в Симферополь, при попытке скрыться от органов правопорядка, задержан 31-летний выходец из северокавказского региона России, который непосредственно участвовал в драке и наносил удары потерпевшему. Он задержан по подозрению в совершении преступления и дал признательные показания.

Ранее по факту причинения гражданину телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ. Установлено, что в ночь с 21 на 22 сентября в Евпатории произошел конфликт, в результате которого один из его участников получил увечья и был доставлен в лечебное учреждение, где у него диагностированы переломы костей лица, повреждения костей свода и основания черепа. Виновники драки с места происшествия скрылись и попытались покинуть Республику Крым, чтобы избежать ответственности за совершенное.

Мероприятия по задержанию проводились с совместно с коллегами из регионального УФСБ». Задержанный в Симферополе уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и грабеж. В Крыму он появился в конце августа.

Сейчас ведется работа по задержанию остальных участников драки.

Симферополь, Олег Яковенко

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