В Крыму устроили криминальные разборки в лучших традициях 90-х годов

В Евпатории устроили криминальные разборки в лучших традициях 90-х годов прошлого века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью две группировки сошлись автозаправочной станции TES на улице Чапаева. Сначала просто «терли», потом начали громко ругаться матом, завязалась драка, началась перестрелка.

Жители окрестных домов вызвали полицию. Прибывшим оперативникам тоже пришлось стрелять – для начала в воздух.

Часть участников «вечеринки» разбежалась, остальных положили лицом на землю. Задержано около 60 человек, изъято 8 единиц травматического оружия.

«Пострадавших нет. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – прокомментировали ситуацию в МВД РК.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 22.09.21

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