Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют через несколько дней

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется на следующей неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в инфоцентре «Крымский мост», 30 июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. По первому пути в сторону материковой России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Во встречном направлении отправится состав, сформированный из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.

Благодаря открытию движения через Керченский пролив грузовых поездов, стоимость перевозки грузов на полуостров должна снизится на 30% – 50%. По крайней мере, так считает министр транспорта России Евгений Дитрих.

Напомним, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту началось 23 декабря 2019 года: в Крым пошли составы из Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие дни перечень направлений расширится: на полуостров пойдут поезда с Урала и Кавказа.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.06.20

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