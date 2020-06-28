Зеленский в день украинской конституции обстрелял Донбасс и призвал граждан надеть маски

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с напутствием к гражданам страны ко дню конституции.

На фоне обстрелов в Донбассе и избиений неонацистами представителей оппозиции президент попросил украинцев носить маски, не включать громко музыку, не жечь траву в огородах и не ругаться в соцсетях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свою речь Зеленский произнёс, возлагая цветы к памятнику украинскому гетману Пилипу Орлику, которого называют «атвором первой украинской конституции».

«Украинцы должны помнить о правах других людей, не заходить в метро без маски, не включать музыку по ночам, не жечь траву, не вырубать лес и не перегружать фуры лишним грузом...

А особенно помнить в моменты, когда готовы разорвать виртуально или реально кого-либо, чье мнение отличается от твоего. С уважения к Конституции начинается гражданское общество. С уважения прав каждого начинается страна, которую уважает каждый», – заявил Владимир Зеленский.

Украинские комментаторы в соцсетях сочли неуместными банальные советы президента.

«Глядя на наши реалии, какое-то лицемерненькое поздравление получилось, не находите? Какая трава? Какая музыка? Где языковой вопрос, где медицина и образование? Где война на Донбассе, в конце-концов?», – пишет украинский телеграм-канал «Зрада чи Пермога».

Между тем, накануне украинская артиллерия обстреляла школу №116 в посёлке шахты «Трудовская» в ДНР. В результате попадания снарядов повреждён фасад здания и выбиты окна. Школа была отремонтирована год назад после предыдущего обстрела.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.06.20

В Крыму снова вспышка коронавируса: установлен очередной максимум выявляемости. / «Из ничего не бывает что-то» – в Киеве поставили крест на Зеленском. / В Донбассе уничтожена украинская БМП. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»