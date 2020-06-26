На Украине заявляют о создании народных дружин самообороны против неонацистов

На Украине в последнее время резко выросло число жестоких нападений неонацистских группировок на представителей оппозиции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, избиениям подвергаются активисты «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) и «Партии Шария», которые радикалы называют «пророссийскими».

По мнению оппозиции, неонацисты действуют с санкции президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова.

Дело в том, что ОПЗЖ и «Партия Шария» составляют реальную конкуренцию президентской партии «Слуга народа» на юго-востоке страны перед предстоящими осенью местными выборами.

Последний случай нападения на активиста «Партии Шария» произошёл накануне в Харькове. Ультранационалисты жестоко избили координатора местной ячейки Никиту Роженко.

«То, что сейчас произошло – это начало периода, когда псевдопатриотические, фашистские отряды ведут Украину к повальному террору, и происходит все это при полном бездействии власти...

Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого, и самим организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим!» – заявил один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.06.20

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