В Крыму унесло в море второго ребенка

В Крыму унесло в море еще одного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, ЧП произошло накануне днем в Ленинском районе. 12-летний мальчик отдыхал в поселке Каменский: загорал, плавая на надувном матрасе у берега. Ветер начал относить его от берега. Очевидцы вызвали спасателей.

На место прибыли сотрудники подразделения ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, спасательный катер «Дмитрий Михайлик», два катера Пограничного управления ФСБ по Республике Крым. К вылету был подготовлен вертолет МИ-8 МЧС России.

Мальчика «поймали» пограничники через 45 минут после вызова в 1,2 км от берега. Ребенок чувствовал себя хорошо, в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в воскресенье аналогичный случай произошел в пгт Примоский: там начало относить в море девочку на надувном круге. Она чуть не утонула.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 30.06.20

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