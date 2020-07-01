Еще один крымчанин умер от коронавируса

В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом. Где жил этот человек, сколько ему было лет и другие подробности не сообщаются. Но, судя по информации минздрава РК, умер он именно от Covid-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки в республике подтверждены 7 новых случаев инфицирования. 5 из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 698 зараженных, 28 из них умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.07.20

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