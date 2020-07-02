Петру Порошенко не грозит тюремный срок при Зеленском

Ни одно уголовное дело, возбуждённое против экс-президента Украины Петра Порошенко после прихода новой власти, не будет доведено до конца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, регулярно вызываемый по разным делам к следователям Порошенко является для Зеленского удобным оппонентом. Но если он угодит решётку, то внутренняя политическая ситуация сразу же станет непредсказуемой для украинского президента.

Кроме того, лидеры ведущих западных стран с неодобрением относятся к преследованию политического союзника, пришедшего к власти на Украине на волне Евромайдана.

«Мне кажется, что шансов (заключить Порошенко в тюрьму) мало. Президент, по-видимому, рассматривает Порошенко как удобного оппонента, который на крючке, с ним можно договориться, он проголосует – в случае чего – как надо.

А если, скажем, его посадить, чего хотят более половины опрошенных украинцев, которые считают, что он этого заслужил, то головной боли не оберёшься...

Кроме того, это не понравится «семёрке», не понравится американцам и так далее. Поэтому я не вижу искреннего желания у команды Зеленского довести дело с расследованием в отношении бывшего президента до конца», – приводит «ПолитНавигатор» слова Погребинского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.20

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