В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. Общее число умерших инфицированных составляет 29 человек, у 11 из них именно ковид стал причиной смерти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 1 июля в Республике Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. 4 из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц, 1 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 520 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.07.20

Самым протестным городом Крыма стала Керчь. / Петру Порошенко не грозит тюремный срок при Зеленском. / Меркель повторно прокомментировала ситуацию вокруг «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»