Зеленский будет отменять люстрацию «индивидуально» – за деньги или за лояльность

Команда Владимира Зеленского не спешит выполнять рекомендации ЕСПЧ, Совета Европы и Венецианской комиссии об отмене дискриминационного «Закона об очищении власти», принятого на волне Евромайдана. Тогда режимом Петра Порошенко были сняты с должности сотни тысяч украинских чиновников разных ведомств, работавших при Викторе Януковиче до государственного переворота 2014 года.

Новая украинская власть при президенте Зеленском остро нуждается в компетентных кадрах, однако власти решили не отменять одиозный закон, а внести в него поправки, которые позволяют снять ограничения для работы в госструктурах только для лояльных граждан и одновременно отсеять неугодных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с резкой критикой подобных планов выступила сегодня украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В партии потребовали полной отмены антиконституционного закона и безусловного восстановления в правах всех госслужащих.

«Отмены этого позорного антиконституционного акта требует украинское общество и украинская оппозиция. На неприемлемость коллективной ответственности, на которой строится люстрация в Украине, указывала в своих выводах Венецианская комиссия. Этот принцип неоднократно подвергался критике в резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон «Об очищении власти» не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих. Апелляцию, которую подготовило Министерство юстиции на решение ЕСПЧ, власть также проиграла. Но отменять люстрацию власть не готова.

Из заявлений министра юстиции Малюськи становится ясно, что Зе-команда намерена приспособить люстрацию под свои цели. Вместо безусловного восстановления всех нарушенных прав люстрированным обещано «индивидуальное прощение». А из прощенных чиновников будет сформирован покорный и зависимый бюрократический аппарат, который будет выполнять любые приказы сверху.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует прекратить эти преступные люстрационные интриги, которые нарушают конституционные права граждан, лишают страну профессиональных управленческих кадров и плодят коррупционные схемы», – говорится в заявлении партии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.20

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