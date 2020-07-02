«Розчарування» победило «Надiю» – социологи измерили украинские национальные эмоции

Доминирующей эмоцией среди украинских граждан в 2020 году стало «разочарование» (41%). «Надежду» ещё сохраняют 30% опрошенных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в украинской социологической компании «Рейтинг», которая предложила гражданам выбрать из предложенного списка главные эмоции, которые отражали бы их сегодняшнее настроение.

Согласно результатам – «растерянность», «страх» и «злость» испытывают по 11% украинцев. «Радость» и «равнодушие» – по 9%.

Ещё 11% выбрали «заинтересованность» и 7% – «удивление».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.20

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