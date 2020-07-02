«До сотрясения мозга»: депутат-неонацист избил заместителя главного архитектора Киева

Депутат Киевсовета от неонацистской партии «Свобода» (запрещена в РФ) Владимир Назаренко ворвался в кабинет заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской горадминистрации Юрия Тация и нанёс ему побои, уничтожив во время нападения часть документов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным некоторых украинских источников, документы свидетельствовали о незаконной застройке в Киеве фирмами, которые «крышует» экс-боевик.

«В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем «перешел к действиям» – уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако «гость» не успокоился и нанес мне ряд ударов», – написал чиновник в фейсбуке.

На место происшествия вызвали полицию и медиков.

«В моем кабинете есть система видеофиксации, все материалы из нее также переданы полицейским. Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга», – добавил Таций.

Напомним, бывший боевик АТО в Донбассе Назаренко уже задерживался в 2016 году возле входа в посольство РФ на Украине, где он грубо препятствовал процедуре голосования в Госдуму России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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