В Севастополе накрыли нарколабораторию с миллионными доходами

В Севастополе обнаружили подпольную лабораторию мефедрона – синтетического наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ по Республике Крым и Севастополю, горожанки 32 и 39 лет оборудовали нарколабораторию в одной из квартир еще в ноябре 2019 года, «продукцию» сбывали оптом через «закладки» по всему Севастополю. Женщин задержали в конце июня после изготовления очередной партии. При обыске лаборатории оперативники изъяли около килограмма готового мефедрона, прекурсоры и реактивы для его производства, а также оборудование.

Кроме того, ФСБ вышла на след наркокурьеров из Симферополя, которые приехали за одной из закладок, устроенных севастопольскими производителями. Как оказалось, в Севастополь «соседи» привезли «синтетику» из Липецка, а севастопольскую «закладку» собирались «реализовать» в Краснодарском крае.

В целом, из незаконного оборота изъяли около 2,5 кг наркотического средства «мефедрон» на общую сумму 6,75 миллиона рублей (в ценах черного рынка).

Дамам, организовавшим лабораторию, грозит до 20 лет лишения свободы.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 02.07.20

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