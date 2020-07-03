В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом

В Крыму скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. Судя по всему, причиной смерти стало хроническое заболевание, а новая инфекция была сопутствующей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 1 – при скрининге здоровых лиц.

В целом с начала эпидемии в РК зафиксированы 712 зараженных, 30 из них скончались. В 130 случаях инфекцию привезли из-за границы, в 69 – обнаружили при обследовании здоровых людей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.20

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