В Крыму завершено расследование в отношении депутата, вымогавшего миллион у предпринимателя

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Евпаторийского городского совета II созыва и его помощницы. Они подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», обоих задержали в конце февраля текущего года.

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что в начале декабря 2019 года на территории муниципального пляжа села Уютное в Сакском районе депутат публично, в присутствии общественности, озвучил информацию, дискредитирующую деятельность компании-арендатора территории. Фрагменты видеозаписи встречи депутата и населения были опубликованы в Интернете.

Через месяц помощница депутата предложила владельцу компании прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в 1 миллион рублей. Предполагалось, что женщина заключит с компанией медиасоглашение, в рамках которого она, как медиатор, будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет поделена между нею и депутатом. Сам депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа.

«В ходе обысков, проведенных после задержания по местам жительства и в рабочих кабинетах сообщников, изъята информация, представляющая интерес для следствия, – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – По ходатайству следствия судом депутату была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он в настоящее время находится. Его помощнице суд избрал меру в виде подписки о невыезде.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу».

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 03.07.20

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