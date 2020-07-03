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Пятница, 3 июля 2020, 10:38 мск

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Забывчивая москвичка лишилась в Крыму собаки и дорогого автомобиля

Жительница Москвы, приехавшая на отдых в Севастополь, осталась без собаки и дорогого автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера на мысе Фиолент москвичка оставила автомобиль Mercedes-Benz E200 на краю обрыва и отправилась делать селфи. В салоне остался ее любимый йоркширский терьер.

Но оказалось, что дама забыла поставить авто на ручной тормоз, и Mercedes, покатившись под уклон, сорвалась с обрыва. От удара машины о камни собака вылетела из окна и разбилась. Сам автомобиль застрял между скал. По словам спасателей, достать его пока невозможно.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.07.20

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