Начинает припекать: в Крыму ожидается аномальная жара

В Крыму ожидается аномальная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК ми Севастополю, с 4 по 8 июля на полуострове ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Уже завтра столбики термометров могут подняться до +37 градусов Цельсия, а в последующие 4 дня могут добираться до +38.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.20

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