В Крыму разрешили кино и футбол

В Крыму снят запрет на работу кинотеатров. Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыть залы «для демонстрации кинофильмов» планируется с 6 июля. Обязательными остаются социальная дистанция и масочный режим. Театры в ближащие дни открывать не планируют.

Зато разрешается посещение спортивных матчей, проводимых на свежем воздухе. Правда, на трибунах должно быть занято не более 10% мест.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.20

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