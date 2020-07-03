«Попахивает диверсией»: в Феодосии зреет новый скандал вокруг конституционной реформы

В Крыму назревает новый скандал вокруг голосования по поправкам в Конституцию России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне голосования партия «Единая Россия», которая, по сути, и инициировала конституционную реформу, неоднократно заявляла: «Все заинтересованы в том, чтобы общенародное голосование прошло открыто и честно, строго в рамках закона, так, чтобы его результат ни у кого не вызывал сомнений». А заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко в ходе первого заседания координационного совета при Общественной палате РФ по взаимодействию с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за общероссийским голосованием по закону о поправке к Конституции сообщил: «Мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки».

И вот теперь наблюдатели партии власти в Крыму жалуются в соцсетях, что им обещали за работу одну сумму, а выплатили другую. Например, из Феодосии пришло сообщение, что вместо 10 тысяч рублей, которые сулили единороссы, каждый получил только по 7 тысяч. «Кто-то прикурил по 3 тысячи с наблюдателя, – резюмирует telegram-канал «Zorro из Крыма».

Отметим, что в Феодосии проблемы с голосованием отмечались с самого начала: в город в течение всего периода волеизъявления отмечалась низкая явка. Не исправил ситуацию даже срочный визит Аксенова: глава РК примчался в город в минувшую субботу и вроде бы грозился всех уволить, а курирующий территорию первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс вроде бы обещал, если Аксенов попросит, сделать показательную явку.

Впрочем, достоверных подтверждений этим заявлениям нет, так что он вполне могут являться досужими вымыслами инсайдеров, или глава РК не захотел просить, либо сделать никто ничего не смог, но факт остается фактом: в Феодосии отмечена самая низкая в республике явка – 63,02%. Плюс ко всему территория вошла в десятку регионов с самым высоким протестным голосованием – 9,56% участников волеизъявления выбрали ответ «нет», что не очень хорошо сморится на фоне заявлений Аксенова о почти абсолютной поддержке крымчанами президента России.

И теперь к этому добавляются жалобы на обман со стороны партии власти. В соцсетях сочли, что это слишком много для одного города, чтобы быть совпадением, и даже заявляют о диверсии.

Получить комментарий представителей «Единой России» оперативно не удалось. «Новый День» отправил запрос в региональный исполнительный комитет партии с просьбой прояснить ситуацию.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 03.07.20

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