Севастопольскими депутатами, досрочно сложившими полномочия, займутся следователи

В истории со сложением полномочий депутатами Гагаринского района Севастополя будут разбираться следователи.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая сложили полномочия 7 из 14 парламентариев Гагаринского округа. Правда, для самороспуска Совета не хватило голосов, поэтому был использован вариант, когда иск о расформировании законодательного органа подает прокуратура. Суд иск удовлетворил, причем решение было обращено к немедленному исполнению. А потом разгорелся скандал: двое из сложивших полномочия депутатов заявили, что заявления об освобождении мандата не писали.

Теперь Следственный комитет будет выяснять не использовали ли должностные лица Совета депутатов Гагаринского района служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 03.07.20

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