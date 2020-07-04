Суточная выявляемость коронавируса в Крыму снова пошла в рост

Суточная выявляемость коронавируса в Крыму снова пошла в рост: в течение 3 июля подтверждены 11 новых случаев инфекции. Накануне было 6.

3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – у прибывших из-за рубежа, 4 – при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 723 зараженных, 30 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.07.20

Севастопольскими депутатами, досрочно сложившими полномочия, займутся следователи. / «Попахивает диверсией»: в Феодосии зреет новый скандал вокруг конституционной реформы. / Дожди не помогли: жара обнажила «сердце» Симферопольского водохранилища (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»