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Суббота, 4 июля 2020, 11:47 мск

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Суточная выявляемость коронавируса в Крыму снова пошла в рост

Суточная выявляемость коронавируса в Крыму снова пошла в рост: в течение 3 июля подтверждены 11 новых случаев инфекции. Накануне было 6.

3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – у прибывших из-за рубежа, 4 – при скрининге здоровых лиц.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксированы 723 зараженных, 30 из них скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

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